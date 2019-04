Jorge Gabriel critica TAP nas redes sociais: "Vergonha!" | FOTO

O apresentador Jorge Gabriel usou as suas contas oficiais no Facebook e no Instagram para mostrar a sua indignação em relação aos preços praticados pela companhia aérea TAP.

"Estamos todos tremendamente satisfeitos com os novos passes sociais mas efetivamente há portugueses de primeira e há os outros", lê-se na legenda da fotografia que partilhou.

"Um amigo do Porto Santo comprou uma viagem para Lisboa por 280 euros, só ida. Nesse mesmo dia comprou outra, também na TAP para Barcelona, por... 30 euros. Só há uma palavra para definir isto: Vergonha", acrescentou.

Foram muitos os portugueses que comentaram a publicação do apresentador da RTP a criticar os preços da TAP: “Sou madeirense, vivo em Lisboa e queria passar a Páscoa na minha terra e fui impedida devida aos preços exagerados altos, só havia lugares na classe executiva e custam mais de 1000,00 euros, por este valor podia ir a NY ou outra cidade qualquer do outro lado do mundo. É urgente denunciar o que se anda a passar nas ligações aéreas para a Madeira. Um bem-haja por estar do lado dos portugueses e dos madeirenses!”, lê-se num dos comentários.