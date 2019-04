Conan Osíris está cada vez mais longe do pódio da Eurovisão | VÍDEOS

Conan Osíris começou por ser um dos favoritos à vitória no Festival Eurovisão, que se realiza este ano em Telavive, Israel. Agora, o músico português está bastante longe do pódio.

De acordo com o site Eurovision World, Conan Osíris, que vai interpretar o tema 'Telemóveis' no dia 14 de maio, tem apenas 3% de hipóteses de vencer, ocupando a 11ª posição no ranking.

O holandês Duncan Laurence aparece no primeiro lugar, com 26% de hipóteses de vencer.

O segundo lugar vai para o russo Sergey Lazarev, que tem 11% de hipóteses de ganhar a competição. Em terceiro lugar está Luca Hänni, da Suíça, com 10%.