Novo serviço dos CTT permite entregas em duas horas

Para já, a plataforma CTT Now está disponível apenas na Grande Lisboa

Os CTT anunciaram esta sgeunda-feira o lançamento do CTT Now, a plataforma que permitirá a entrega de encomendas no próprio dia num prazo de duas horas.

O cliente pode solicitar o envio de uma encomenda através da aplicação ou do site dos CTT e acompanhar o percurso do estafeta em tempo real, até ao momento da entrega. Assim que inserir a morada e o tipo de objeto, receberá logo uma estimativa de custo.