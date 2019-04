Empresa portuguesa divide lucros com trabalhadores

O Grupo José Pimenta Marques voltou este ano a distribuir os lucros da empresa pelos funcionários. Além do salário de março, os trabalhadores receberam uma gratificação de até 60% do vencimento, variando em função da avaliação do desempenho individual de cada colaborador e da sua assiduidade durante o ano passado.

“Com um volume de negócios de 16 milhões de Euros, o Grupo José Pimenta Marques viu as suas empresas alcançarem os objetivos delineados para o ano, levando a administração a distribuir novamente pelos colaboradores um prémio pelo excelente desempenho geral”, lê-se na nota publicada no site da empresa.

A administração refere que a distribuição dos lucros continuará mediante a performance e a rentabilidade do grupo. “O sucesso das empresas do grupo José Pimenta Marques é também resultado direto do trabalho dos nossos colaboradores. Nesse sentido, é da maior justiça partilhar com eles o fruto do seu esforço e dedicação”, lê-se no comunicado.

“O Grupo José Pimenta Marques, com sede em Braga, é constituído por doze empresas, de entre as quais se destaca a Balanças Marques, maior fabricante nacional da área da pesagem e eleita em 2018 ano a segunda melhor empresa do mundo do setor e uma das 100 Melhores Empresas Para Trabalhar em Portugal”, explica a nota.