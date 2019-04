Samantha Fox vai animar Feira Nacional da Agricultura

A sex symbol dos anos 80 Samantha Fox, que ficou conhecida pelas canções Touch Me (I Want Your Body) e Nothing's Gonna Stop Me Now, está de regresso a Portugal para um concerto.

A artista vai atuar a 15 de junho no concerto de Feira Nacional da Agricultura, em Santarém. O convite a Samantha Fox foi feito por David Antunes, que está a preparar o espetáculo de encerramento do evento com a sua banda, a Midnight Band.

"Vai ser um concerto épico, porque vamos também ter o Toy em palco, como convidado. Tem tudo para ser, quase de certeza, o nosso melhor espetáculo de sempre, uma noite para ficar na história”, explicou o músico.