Homem de 71 anos abusa sexualmente da neta de apenas dez anos

Uma criança de apenas dez anos de idade foi abusada sexualmente pelo avô, de 71 anos, pelo menos duas vezes. A rapariga, ao longo de quatro anos, tentou evitar estar a sós com o avô, mas em maio do ano passado, num momento em que a sua avó se ausentou, o homem acabou por violá-la novamente, escreve o Correio da Manhã.

De acordo com o processo do Ministério Público (MP), consultado pelo mesmo jornal, o homem apalpou o corpo da adolescente por cima da roupa e disse-lhe: "És linda. Tu vais ser minha". O documento indica ainda que a menor, depois de ter sido atacada pela última vez, contou tudo à mãe, que denunciou o próprio pai à GNR.

Agora, o arguido já está a ser julgado no Tribunal de Matosinhos e, desde que a criança admitiu os abusos, toda a família cortou relações com o agressor.

O CM escreve ainda que o arguido, quando foi ouvido pela Polícia Judiciária, assumiu o último crime, que remonta a 1 de maio de 2018, tendo afirmado que está arrependido: "Cometi um erro, não sei o que me passou pela cabeça. Foi uma asneira", disse.

O arguido encontra-se em liberdade e, no processo do MP, consta que este “agiu com o propósito concretizado de satisfazer o seu instinto sexual".