Sapadores de Braga reforçam formação operacional

Por um lado, realizaram um Curso de Salvamento em Grande Ângulo, passando agora a ter duas dezenas de elementos especialistas no salvamento e resgate por cordas em locais de difícil acesso.

Por outro lado, nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Esposende, também no distrito de Braga, decorreu também um treino operacional de ferramentas mecânicas e onde a Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga participou com seis elementos, no âmbito da aposta na formação profissional que tem sido implementada pelo seu comandante, João Felgueiras, no seguimento do apoio que tem sido prestado pelo vereador da tutela, o vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Firmino Marques.