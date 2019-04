Jovem de 15 anos detida por matar recém-nascido

Uma jovem de 15 anos foi detida em Herefordshire, no Reino Unido, acusada da morte de um recém-nascido.

De acordo com a Sky News, as autoridades referem que a morte está a ser tratada como suspeita, depois de o corpo do bebé ter sido encontrado numa casa.

O superindentente da polícia local disse que o recém-nascido foi descoberta quando as autoridades foram chamadas para verificar o estado da criança. "A morte está a ser tratada como suspeita e as investigações estão a decorrer para estabelecer as circunstâncias da morte", afirmou.

A adolescente foi libertada sob fiança enquanto as investigações se encontram a decorrer.