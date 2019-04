Homem atropelado mortalmente por comboio em Penafiel

Esta segunda-feira, um homem morreu ao ser colhido por um comboio na freguesia de Urrô, no concelho de Penafiel.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, em declarações ao Notícias ao Minuto, a circulação ferroviária esteve interrompida desde o acidente mas, entretanto, a situação já foi normalizada em ambos os sentidos.

A mesma fonte explicou ainda que o alerta foi dado pelas 13h14, e no local estiveram 14 elementos e cinco veículos dos Bombeiros de Paço de Sousa, INEM e GNR.