A2 vai estar condicionada entre hoje e dia 12 de abril

Entre hoje e dia 12 de abril, a A2 vai estar condicionada devido à realização de trabalhos de beneficiação e reforço do pavimento no sublanço Almada/Fogueteiro, informou esta segunda-feira a Brisa Concessão Rodoviária, através de um comunicado enviado às redações.

Os trabalhos irão realizar-se entre as 21h00 de hoje e as 06h00 de terça-feira e entre as 21h00 do dia 9 e as 06h00 do dia 10. Assim, a circulação vai estar encerrada na via central e da direita, entre o quilómetro nove e o quilómetro cinco, no sentido sul/norte.

Também pelas 22h00 do dia 10 de abril e as 06h00 do dia 11, a mesma via estará cortada.

Já entre as 21h00 do dia 11 de abril e as 06h00 do dia 12, a Brisa vai proceder ao corte da via da esquerda e ao corte da via central. Depois segue-se ao corte da via da direita e ao corte da via central, entre os mesmos quilómetros acima referidos.