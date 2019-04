SEF. Estágios dos novos inspetores começam hoje

Começou esta segunda-feira o estágio - que tem duração de cerca de um ano - dos 68 inspetores novos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Os novos elementos foram chamados no âmbito de um concurso interno de admissão de inspetores, que pretende reforçar as equipas de efetivos presentes no aeroporto de Lisboa durante os meses de Verão.

Durante os próximos dois meses, os inspetores vão ter uma formação teórica e depois terão uma formação prática que será exercida no aeroporto da capital. Esta última formação decorrerá entre julho e setembro, o que segundo Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, permitirá "um reforço efetivo naquela estrutura aeroportuária nos meses de maior fluxo de passageiros".

Na cerimónia de início dos estágios, Eduardo Cabrita afirmou ainda que esta autoridade tem tido especial atenção por parte do Governo: O SEF "é uma prioridade estratégica do Governo".

O ministro adiantou também que nesta legislatura esta foi a área com "maior crescimento" de meios humanos. "Estamos a falar de um crescimento superior a 30%", revelou.