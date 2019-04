Madonna vai atuar na final da Eurovisão em Israel

A notícia de que Madonna poderia atuar na final do Festival da Eurovisão em Telavive, Israel, já circulava há algumas semanas, mas só agora é que veio a confirmação oficial por parte da KAN, estação pública de televisão israelita

De acordo com a estação, a cantora vai aproveitar a a ocasião para apresentar dois temas novos, um deles do próximo álbum.

Em entrevista à revista Vogue, no ano passado, Madonna referiu que a temporada que tem estado a passar em Lisboa influenciou o seu último trabalho. "Conheci imensos músicos maravilhosos e acabei por trabalhar com muitos deles no meu novo disco, por isso, sim, Lisboa influenciou a música e o meu trabalho. Como não influenciar? Não sei como é que eu teria passado este ano sem ter conhecido toda esta cultura", disse a cantora norte-americana.

Recorde-se que várias organizações, grande parte defensoras dos direitos LGBT, por todo o mundo, incluindo Portugal, têm apelado ao boicote a esta edição do festival, por se realizar em Israel.

Conan Osíris, com o tema “Telemóveis”, vai ser o representante português na edição deste ano do Festival da Eurovisão.