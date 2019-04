Netflix estreia documentário sobre Beyoncé

A partir do concerto do ano passado no Coachella, “Homecoming: A Film by Beyoncé” tem estreia marcada já para o próximo dia 17 de abril.

Depois da onda de especulação que levantou a publicação pela Netflix de uma imagem de fundo amarelo com o que se fazia adivinhar como o título de um filme, “Homecoming”, no Instagram, a confirmação, ao fim de apenas um dia: o gigante do streaming prepara-se para estrear um documentário rodado durante o concerto de Beyoncé no Coachella do ano passado.

E mais: o novo documentário musical da Netflix não se fará demorar. “Homecoming: A Film by Beyoncé” estreia já no próximo dia 17 de abril. Com o anúncio, foi divulgado o trailer deste que é descrito como um “olhar a fundo sobre a celebrada atuação de Beyponcé no Coachella de 2018, da conceção criativa ao movimento cultural”.

Com a duração de pouco mais de um minuto e meio, o trailer dá a entender que este será muito mais do que um filme sobre um concerto. Logo desde o início, quando se ouve a voz de Maya Angelou, desaparecida há cinco anos: "O que realmente quero é ser representante da minha espécie, a espécie humana. Tenho a oportunidade de mostrar o quão amáveis podemos ser, o quão inteligentes e generosos podemos ser. Tenho a oportunidade de ensinar e amar e rir, e sei que quando terminar aquilo que me foi dado como tarefa vão chamar-me para casa. Vou para casa sem qualquer medo ou receio daquilo que vai acontecer.”

Veja o trailer: