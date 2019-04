Tiroteio em festa de 'baby shower' faz seis vítimas

Um tiroteio fez este sábado seis feridos, entre eles duas crianças, em Chicago, nos EUA.

De acordo com fonte policial, uma menina de dez anos e um rapaz de oito estão entre as vítimas do ataque, que ocorreu numa festa de ‘baby shower’.

Dois homens vestidos de negro aproximaram-se na casa onde decorria o evento e dispararam indiscriminadamente. Até ao momento ainda ninguém foi detido.

As duas crianças alvejadas estão internadas em estado considerado grave, mas estável. A menina foi alvejada na canela e o rapaz foi atingido nas costas e no peito.

As restantes vítimas são adultos com idades compreendidas entre os 23 e os 42 anos. Destas, três estão estáveis enquanto uma estará em estado crítico.

Depois do ataque, os suspeitos fugiram a pé. De acordo com a ABC News, a polícia acredita que o tiroteio terá sido motivado por vingança, devido a um incidente que terá ocorrido mais cedo nesse mesmo dia.