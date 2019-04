"Os ciganos estão em Portugal há 500 anos”. Marcelo defende integração

Um apelo feito no Dia Internacional dos Ciganos. “Neste dia, em que por todo o mundo se assinala a diáspora cigana, o Presidente da República sublinha a presença secular da comunidade cigana entre nós: os ciganos estão em Portugal há 500 anos”, lê-se numa nota da presidência.

Numa mensagem colocada no site oficial da presidência sobre o Dia Internacional dos Ciganos, Marcelo Rebelo de Sousa defende que esta data “é, pois, um dia de alerta e consciencialização para um Portugal diverso, mais justo e socialmente ainda mais inclusivo”.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que, neste dia, “torna-se necessário recordar que Portugal aprovou uma Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, que está ainda por implementar”.

O Presidente saudou as iniciativas da comunidade cigana, “através das várias associações, no sentido de aumentar a sua representatividade e integração, alertando e denunciando todas as situações discriminatórias que prevaleçam”.