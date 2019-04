Allison Mack, atriz de ‘Smallville’, declara-se culpada em caso de culto sexual

A atriz Allison Mack, da série ‘Smallville’, declarou-se culpada esta segunda-feira, por chatangear duas mulheres como parte de um alegado culto sexual, em Nova Iorque.

O caso foi classificado como uma operação de extorsão que praticava tráfico sexual e outros crimes. A atriz, de 36 anos, foi acusada de extorção e conspiração, tendo confessado que ameaçou duas mulheres para que estas realizassem serviços.

Em lágrimas, Allison Mack disse ainda que se juntou à organização Nxvim, liderada pelo guia espiritual Keith Raniere, para encontrar um propósito para a vida. "Ao longo de todo o tempo, eu acreditei que a intenção de Keith Raniere era ajudar pessoas", disse. "Estava errada. Agora percebo que eu e outras pessoas entrámos em condutas criminosas", de acordo com a Veja.

Não houve qualquer menção na audiência a um acordo da parte de Allison para cooperar contra Raniere, que deverá ser julgado ainda este mês.

De referir ainda que algumas mulheres da organização faziam parte de uma sociedade secreta e chegavam a ser marcadas com as iniciais de Raniere, sendo também forçadas a terem relações sexuais com este. No depoimento, Mack admitiu que recrutava mulheres para o grupo ao explicar que estas fariam parte de um grupo de mentores. Para entrarem, elas teriam que contar segredos que destruíssem a sua reputação, de acordo com a atriz. A seita também colecionava fotos e videos explícitos dos membros.