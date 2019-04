Atriz de Donas de Casa Desesperadas confessa ter subornado universidade para facilitar entrada da filha

13 pessoas foram acusadas de ter subornado uma das mais reconhecidas escola norte-americanas para com o objetivo de facilitar a entrada dos filhos neste estabelecimento de ensino. Há quem fale que vários pais chegaram a pagar, no total, 25 milhões de dólares em subornos, cerca de 22 milhões de euros.

De um total de 13 pais e mães que subornaram uma das mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos para facilitar a entradas dos filhos, encontra-se a atriz de Donas de Casa Desesperadas, Felicity Huffman.

Todos os pais já se declararam culpados de participar numa rede de subornos, estando a ser acusados pela procuradoria de um tribunal em Boston, Massachusetts, nos EUA.

Além da atriz, o tribunal acusa ainda vários treinadores desportivos de organizar um plano de forma a falsificar os exames de admissão em várias universidades, em que chegaram a ser pagos 25 milhões de dólares em subornos - cerca de 22 milhões de euros.

Segundo os procuradores, citados pela imprensa internacional, este tratar-se-é de um dos maiores golpes de admissão na universidade na história dos EUA.

No entanto, apesar do escândalo, esta terça-feira, em comunicado, Felicity Huffman declarou-se culpada do crime e garantiu sentir-se envergonhada pela dor e vergonha que causou à filha, família, amigos, colegas e à comunidade educativa, tendo ainda admitido que pagou 15 mil dólares, cerca de 13.300 euros, a uma instituição de caridade falsa para branquear o suborno.

"Quero pedir desculpas aos estudantes que trabalham arduamente todos os dias para ir para a faculdade e aos seus pais que fazem enormes sacrifícios para sustentar os seus filhos e fazem-no com honestidade", disse a atriz.

Além de Felicity Huffman, também outra atriz, Lori Loughlin, está entre os acusados de participar na rede de subornos.