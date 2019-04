Turquia. O golo português que já concorre ao Puskás (com vídeo)

É um golo belíssimo, chega da segunda divisão da Turquia e foi apontado por um português: Marco Paixão. O avançado luso de 34 anos chegou esta época ao futebol turco, depois de vários anos a brilhar na Polónia (duas vezes melhor marcador do campeonato), e soma já 23 golos em 28 jogos pelo Altay.

Este, todavia, será provavelmente o melhor que já marcou esta temporada. De primeira, com toda a tranquilidade e ainda fora da área, Marco Paixão fez um chapéu perfeito ao guarda-redes adversário e deixou maravilhados os colegas e adeptos que assistiam nas bancadas ao encontro entre o Altay e o Gaziantep. Houve, de imediato, quem comparasse o golo do avançado luso àquele marcado recentemente por Messi frente ao Betis, havendo também já quem o aponte ao próximo Prémio Puskás, atribuído pela FIFA ao melhor golo do ano.

Veja aqui e diga de sua justiça:

O Altay acabaria por se deixar empatar, atrasando-se na luta pela subida - está a seis pontos dos lugares de acesso ao playoff de promoção, a seis jornadas do fim da fase regular. Marco Paixão, por seu lado, tem sido um verdadeiro abono de família para a equipa: mais de metade dos golos do Altay (41) são da sua autoria, liderando a tabela dos melhores marcadores com grande avanço - Karakullukçu, do Afyonspor, segue em segundo com... 12 tentos.