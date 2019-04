Médico português vai ser conselheiro do Papa

Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética e coordenador do Departamento de Investigação da Cátedra de Bioética da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), vai fazer parte da equipa de conselheiros do Papa Francisco. O nome do médico português foi escolhido pela Academia Pontifícia para a Vida e, daqui para a frente, o objetivo do médico será aconselhar Francisco em assuntos relacionados com os valores da vida e do respeito pela dignidade humana perante os desafios da ciência e da tecnologia.

"É uma enorme honra pela referência que o Papa Francisco representa hoje para toda a humanidade", disse Rui Nunes, acrescentando que vai encarar este cargo "com espírito de missão e com um profundo sentido de responsabilidade, dado que os desafios com que as ciências biomédicoas se confrontam atualmente à escala global implicam uma reflexão ética sem precedentes".

Esta é a segunda vez que a academia escolhe um português para ajudar o Papa. Daniel Serrão foi convidado pelo Papa João Paulo II para fazer parte da academia no ano em que foi fundada.