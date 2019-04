BES. Liquidatários exigem pelo menos 14 milhões de euros

A comissão liquidatária do Banco Espírito Santo (BES) vai notificar 15 antigos administradores para exigir pelo menos 14 milhões de euros.

De acordo com o Jornal de Negócios, a comissão defende que os gestores em causa foram responsáveis por atividades que prejudicaram os credores da instituição, mesmo sabendo da situação de colapso iminente do banco.

Um dos antigos administradores do BES que ainda será notificado é o próprio Ricardo Salgado. O ex-presidente-executivo do BES nega ter responsabilidades na insolvência do banco, atribuindo as culpas ao Banco de Portugal. O valor exigido poderá ultrapassar os 14 milhões depois de Salgado ser notificado. O Jornal de Negócios garante que a notificação deverá acontecer ainda esta semana.

Doze dos ex-gestores já foram notificados, mas impugnaram a decisão, defendendo que não cometeram atos lesivos e que não tinham conhecimento da insolvência.