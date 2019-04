Estádio da Luz novamente interditado

Benfica vai apresentar uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)

O Estádio da Luz foi novamente interditado, desta feita devido a um processo disciplinar que estava a ser analisado desde 2017/18, referente ao jogo com o Paços de Ferreira.

O Benfica já informou que vai pedir a suspensão do castigo junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que irá apresentar uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) com efeitos suspensivos imediatos da decisão proferida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que decreta a interdição do Estádio da Luz por 1 jogo», pode ler-se no comunicado.

«Consideramos totalmente inaceitáveis e injustificáveis as razões invocadas para tal decisão e estamos convictos de que conseguiremos fazer valer as nossas razões no decurso deste processo», conclui.

Recorde-se que os encarnados já tinham visto o estádio da Luz ser interditado no decorrer desta época, por quatro jogos, na sequência do alegado apoio do Benfica a claques ilegais. Na altura, o clube da Luz também recorreu para o TAD.