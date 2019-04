Ásia. Morais vence, Jesualdo empata na Champions (com vídeo)

O Jeonbuk Motors, campeão sul-coreano orientado pelo português José Morais, subiu à liderança do grupo G da Liga dos Campeões da Ásia após vencer por 1-0 na visita ao terreno dos japoneses do Urawa Reds. Um golo de um brasileiro com um nome sugestivo (Adriano Michael Jackson), aos 77 minutos, resolveu a partida para o conjunto do técnico português.

Este foi o segundo triunfo do Jeonbuk na prova, que agora soma seis pontos, dois a mais que Beijing Guoan (que esta terça-feira venceu por 3-1 no recinto do Buriram, da Tailândia) e Urawa - o Buriram tem apenas três, conquistados precisamente frente ao Jeonbuk, na segunda ronda (1-0).

Também Jesualdo Ferreira esteve em competição, ao comando do Al Sadd, com quem se sagrou campeão do Catar no último fim de semana. A equipa catari foi ao terreno do Pakhtakor, do Uzbequistão, empatar 2-2, com dois golaços de Xavi, o lendário médio espanhol que no final da temporada se irá retirar e iniciar a carreira de treinador precisamente no banco do Al Sadd, substituindo Jesualdo.

O Al Sadd segue agora no segundo lugar do grupo D, com quatro pontos, logo atrás do adversário desta terça-feira, que tem cinco, e com os mesmos pontos do Persepolis, do Irão, que bateu os sauditas do Al Ahli por 2-0. Estes ocupam o último lugar do grupo, com três pontos.