Emilia Clarke partilha mais detalhes sobre operação aos dois aneurismas | FOTOS

Recentemente, a atriz da série A Guerra dos Tronos, Emilia Clarke, revelou que, durante as gravações, foi operada a dois aneurismas, em anos diferentes, tendo agora partilhado mais pormenores sobre esse período da sua vida.

Recorde-se que em fevereiro de 2011, pouco tempo depois de terminar as gravações da primeira temporada da série, a atriz sentiu uma dor na cabeça, tendo-lhe sido, posteriormente, diagnosticado um aneurisma. O segundo deu-se também durante as gravações da série, em que uma veia inchou no cérebro, o que implicou que esta voltasse a ser operada.

Agora, em entrevista à CBS, Emilia Clarke partilhou fotos suas no hospital, e revelou alguns pormenores, aproveitando para confessar ainda que uma das suas grandes preocupações durante muito tempo era se não conseguisse mais representar: "Eu pensei do género ‘E se há um curto-circuito no meu cérebro que faz com que eu não consiga mais ser atriz?’", contou.

A atriz decidiu tornar pública a sua história de forma a alertar sobre os perigos que um problema destes pode trazer.