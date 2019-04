Número de vítimas mortais devido às cheias no Rio de Janeiro sobe para cinco

O número de mortos causados pela tempestade que atingiu o Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira subiu para cinco. A informação é avançada pelo portal de notícia G1.

O mesmo portal informa que as vítimas mortais se tratam de um motociclista, que morreu afogado após ser levado por uma enxurrada no bairro da Gávea, um jovem que morreu eletrocutado em Santa Cruz, duas irmãs que ficaram soterradas num desabamento no morro da Babilônia, e ainda uma outra pessoa que ainda não foi identificada e que, ao que tudo indica, terá morrido em Botafogo.

Sabe-se ainda que uma avó e neta estão desaparecidas, mas ainda não há informações ao certo.

De acordo com informações fornecidas pelo Centro de Operações do Rio de Janeiro, através do Twitter, a cidade brasileira continua em estado de alerta para chuvas muito fortes em nove bairros.

⚠ RIO CONTINUA EM ESTÁGIO DE CRISE ⚠ Seguem totalmente bloqueadas Av. Niemeyer; Grajaú-JPA; Alto, nos dois sentidos; trecho da Av. Epitácio Pessoa, sent Rebouças; e o sent Centro do Rebouças. Ocorrências relacionas à chuva e transportes no link: https://t.co/CG1pxdxWam pic.twitter.com/jpjrMJEiHz — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) 9 de abril de 2019





De acordo com a Folha de S. Paulo, o trânsito na cidade encontra-se parado. As chuvas fortes derrubaram árvores, arrastaram carros e deixaram as ruas totalmente alagadas. Várias casas ficaram inundadas, assim como as estações de metro, que se encontram encerradas.