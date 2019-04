Sócrates "rebentava com o dinheiro todo com a vida que tinha", revela ex-motorista do antigo primeiro-ministro

João Perna disse ainda que Carlos Santos Silva entregava dinheiro a Sócrates todas as semanas

O antigo motorista de José Sócrates, João Perna, revelou que Carlos Santos Silva entregava dinheiro todas as semanas ao ex-primeiro-ministro.

Em declarações ao Correio da Manhã, João Perna afirmou que sabia que era Carlos Santos Silva que "lhe trazia" dinheiro "todas as semanas, porque ele não se dirigia a lado nenhum". João Perna relembrou ainda que uma das suas funções era pagar as contas de Sócrates, mas quando lhe pedia dinheiro para o fazer o ex-primeiro-ministro dizia que não tinha. Era aí que Carlos Santos Silva entrava em cena, "ia lá cima" e depois de se ir embora Sócrates chamava João Perna e dizia: "João, vai lá pagar a despesa".

O motorista falou também sobra a vida que Sócrates levava. De acordo com o antigo funcionário, José Sócrates "rebentava com o dinheiro todo com a vida que tinha”, mas também emprestava “muito dinheiro”.

João Perna assegurou também que não era ele que guardava o dinheiro, mas sim o antigo primeiro-ministro.

"Nunca meti em causa que aquela pessoa estivesse a mandar-me cometer algum crime. Fui arrastado nesta situação", completou.