Liga dos Campeões. Ronaldo vai ser titular, garante treinador da Juve

Cristiano Ronaldo vai ser titular na partida desta quarta-feira entre a Juventus e o Ajax, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. A garantia foi deixada pelo próprio técnico da Juve, Massimiliano Allegri, na antevisão do encontro. "Ronaldo treinou bem com a equipa. Está disponível e amanhã vai ser titular", asseverou o treinador da vecchia signora.

O CR7, recorde-se, está fora dos relvados desde que foi obrigado a sair ainda na primeira parte do Portugal-Sérvia, no passado mês de março. Esta terça-feira, todavia, já treinou sem apresentar quaisquer limitações físicas e foi por isso convocado, tal como João Cancelo, o outro português do plantel.

De fora do encontro ficam, porém, outros dois atletas importantes para a Juve: Chiellini e Emre Çan. O central italiano e o médio alemão treinaram à parte dos restantes colegas nos últimos dias e acabaram por não recuperar das mazelas que os apoquentavam, pelo que ficaram fora da lista elaborada por Massimiliano Allegri.