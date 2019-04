Acidente em Vila Verde faz dois feridos

As duas jovens, com cerca de 20 anos, sofreram ferimentos na sequência de um despiste em frente ao cemitério da Portela do Vade, na freguesia de Atães, concelho de Vila Verde.

O despiste verificou-se esta tarde de terça-feira e os Bombeiros Voluntários de Vila Verde prestaram assistência com duas ambulâncias.

As vítimas, residentes na União de Freguesias de Aboim da Nóbrega e Gondomar, em Vila Verde, estão livres de perigo.

A ocorrência foi já registada pelo Posto de Vila Verde da Guarda Nacional Republicana.