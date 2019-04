Esta terça-feira, a namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, voltou a partilhar um momento divertido com os gémeos Eva e Mateo.

No vídeo partilhado na sua página do Instagram, pode ver-se a espanhola a brincar com os filhos num insuflável.

"Não sei quem desfruta mais, se a mãe se os filhos", escreveu na legenda da fotografia partilhada.