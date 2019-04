Homem de 82 anos detido em Figueira de Castelo Rodrigo por tráfico de droga

A detenção do suspeito, com 82 anos, foi consumada pelo Posto Territorial de Figueira Castelo Rodrigo, do Destacamento Territorial de Vilar Formoso, por crime de tráfico de estupefacientes e por posse de arma proibida, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Vilar Formoso.

No âmbito de uma fiscalização rodoviária, os militares abordaram um veículo em que o seu ocupante adotou um comportamento suspeito na presença da Guarda Nacional Republicana, tendo sido detetadas na sua posse 51 doses de cannabis e uma arma branca.

O detido foi esta terça-feira apresentado a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação, no Tribunal Judicial de Figueira de Castelo Rodrigo, conforme revelou o chefe da Secção de Operações, de Treino e de Relações Públicas do Comando Territorial da Guarda, major João Marques.