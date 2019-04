Liga dos Campeões. FC Porto derrotado em Liverpool (2-0)

O FC Porto perdeu (2-0) esta noite com o Liverpool, em Anfield, no jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Keita e Firmino fizeram na primeira metade os dois golos dos reds, primeiro aos 5 minutos e, depois, aos 26.

Com este resultado, os dragões têm a vida na Champions mais complicada, mas com o jogo decisivo a acontecer no Dragão, na próxima quarta-feira (17 de abril), dia em que recebem os reds na segunda mão dos 'quartos'.