"UEFA, acorda". Adeptos do FC Porto com mensagem por Rui Pinto em Anfield

“UEFA, acorda: ‘Portugal só me quer silenciar e esconder o que tenho no meu portátil, têm medo. Estou certo de que não me será dado um julgamento livro em Portugal’, Rui Pinto – Football Leaks”, lia-se numa tarja pendurada pelos adeptos do FC Porto em Anfield, no encontro com o Liverpool.

A mensagem foi mostrada ainda antes do apito inicial, na zona da bancada que contava com cerca de 3 mil adeptos dos azuis-e-brancos.

Rui Pinto, recorde-se, encontra-se em prisão preventiva em Portugal, depois de ter sido extraditado da Hungria a pedido das autoridades nacionais, a propósito de uma investigação ao alegado acesso ilegal aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimentos Doyen Sports.