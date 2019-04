Chuva e frio vão continuar a marcar a semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o cenário mais chuvoso se mantenha, pelo menos, até ao próximo fim de semana.

As regiões do Norte e do centro serão as mais afetadas e, nas terras altas, há ainda a possibilidade de neve, tal como aconteceu na semana passada.

No entanto, ao contrário de Portugal, há países europeus onde o sol tem brilhado, até mais do que o habitual neste época do ano, como é o caso da Holanda, cujas temperaturas tem estado a rondar os 20 graus.

As temperaturas em Portugal Continental não vão ultrapassar os 20 graus Celsius, e as mínimas vão manter-se baixas, sendo que deverão oscilar entre os 11 a 13 graus Celsius, indica o IPMA.