Homem que assassinou o sogro com uma navalha e um tiro de revólver condenado a 18 anos de prisão

Foi esta terça-feira condenado as 18 anos de prisão o homem que matou o sogro, em janeiro do ano passado, na Nazaré, com golpes de navalha e um tiro de revólver.

O Tribunal de Leiria considerou o crime uma “execução sumária”, de acordo com o Correio da Manhã.

O arguido, Gilberto Domingos, "certificou-se de que [o homem] não sobreviveria", fazendo os últimos disparos já com a vítima caída no chão. Desta forma, o tribunal entendeu que o homem “tirou a vida voluntariamente ao sogro e avô dos filhos”, apesar de a defesa ter alegado que não houve intenção de matar.

O crime aconteceu no átrio da escola onde estuda um dos filhos do arguido, depois de uma discussão com a ex-mulher, que foi ferida na cara com golpes de navalha.

O homicida entregou-se imediatamente à PSP.

O tribunal teve ainda em conta o quadro de depressão em que o arguido se encontrava, apesar de este saber “avaliar a sua conduta”, ainda que tivesse a capacidade para o fazer “diminuída”. Alegadamente, o criminoso sofria de depressão devido ao "difícil e longo processo" de atribuição da guarda dos dois filhos menores após o divórcio, que aconteceu em 2014.