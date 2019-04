O top das cidades para fazer negócios

O norte do país está a ficar cada vez mais atrativo para fazer negócios. Pelo menos são estes os principais resultados do Portugal City Brand Ranking, que dá a conhecer as melhores cidades do país para visitar, fazer negócios e viver.

O Top 5 da categoria de Negócios, constituído por Lisboa, Porto, Braga, Cascais e Coimbra, apresentou os resultados mais disputados de sempre. Ainda assim, as subidas mais relevantes observam-se a norte do país com Barcelos e Matosinhos a subirem seis posições e ainda Vila Nova Famalicão, que subiu sete e estreou-se no Top 25.

A zona Centro do país exibiu uma variação positiva nas consultas digitais, com uma subida de 23% nos Negócios. As maiores quedas vão para Funchal (-6), Albufeira (-5) e Viseu (-8).

O principal destaque no Top 25, na categoria visitar, vai para a Nazaré que conseguiu ascender ao 4.º lugar, assumindo-se como um destino emergente.

O topo da classificação não registou alterações, com Lisboa, Porto e Funchal nos primeiros 3 lugares, respetivamente. Loulé (+8) e Viana do Castelo (+4) estrearam-se no Top 25 e a maior descida foi atribuída a Matosinhos, que desceu cinco lugares.