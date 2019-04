'Hit me Now'. ISCTE retira boneco da polémica

Um boneco preto, um bastão e uma folha com a mensagem “hit me now” (bate-me agora): foi este o cenário que os estudantes do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) encontraram ontem num dos pavilhões da faculdade. A fotografia espalhou-se rapidamente pelas redes sociais e os comentários não foram os mais simpáticos: “Isto é pura e simplesmente inaceitável” ou “Muito mau, seja preto, branco ou de outra cor”, lia-se no Facebook. Uma das publicações – que tinha mais de 70 partilhas – era, inclusive, de Miguel Vale de Almeida, antigo deputado socialista e professor da faculdade, que atualmente desempenha o cargo de diretor do curso de Antropologia e pertence também ao centro de investigação em antropologia.

Afinal, qual era o propósito? O boneco que se vê na fotografia acima foi colocado na faculdade por uma empresa no âmbito de um evento organizado pelo Núcleo de Alunos de Marketing do ISCTE. O objetivo era apenas bater no boneco para aliviar o stresse acumulado. Aliás, a empresa em causa – de nome Smash It – é especialista nesta arte: “Gostavas de deitar cá para fora todo o stresse acumulado do trabalho e obrigações diárias? Imagina uma linda sala de jantar, com mesa posta, televisão em frente ao sofá e um belíssimo e delicado serviço de copos. Agora, escolhe a tua ferramenta de destruição preferida. Está tudo pronto para sucumbir à tua energia!”, lê-se no site.

O que revoltou não só os alunos do ISCTE como também várias pessoas que partilharam a publicação foi sobretudo o facto de o boneco ser negro, parecendo promover o racismo. No entanto, de acordo com o site da empresa que oferece salas para os clientes partirem coisas, literalmente, é possível ver que não existe nenhum boneco idêntico ao que apareceu no ISCTE. O que acontece é que o boneco vai ficando mais escuro à medida que batem nele.

A polémica foi de tal forma que, no final do evento, o diretor da licenciatura em Gestão e Marketing chegou a pedir desculpa. “Naturalmente, não nos revemos em situações de violência contra pessoas e isso não está de acordo com os valores do ISCTE”, disse o responsável pelo curso, justificando ainda que “o boneco, à medida que ia levando pancadas, mudava de cor e estava com face maioritariamente negra. De maneira nenhuma nos revemos em comportamentos racistas”.