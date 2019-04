Gabriela Correia estreia-se no Open de Velocidade no Estoril

Gabriela Correia será a grande novidade do Open de Portugal de Velocidade, no Estoril, já este fim de semana, desde logo por ser aos 16 anos de idade o piloto mais jovem do campeonato, tal como acontece nas provas de montanha, mas a oportunidade de disputar uma época completa na velocidade, “é o sonho que se torna realidade” para a promissora atleta, que levou o seu SEAT Leon Supercopa Mk3 ao pódio absoluto da Rampa da Penha.

“Como comecei pelo karting, o meu sonho sempre foi um dia correr em circuitos, vai ser uma enorme descoberta, desde logo porque nunca corri na pista do Estoril, mas quero evoluir tal como fiz no campeonato de montanha, de forma consistente e conseguindo melhores resultados à medida que vou ganhando experiência”, afirmou Gabriela Correia.

Após a inaugural Rampa da Penha, a JC Group Racing Team ruma já este fim de semana ao Circuito do Estoril, para o arranque do Open de Portugal de Velocidade, onde também se destaca José Correia (Nissan GT-R Nismo GT3), a par da sua filha, Gabriela Correia (SEAT León Mk3), ambos “extremamente motivados para o novo desafio da velocidade”.

José Correia já deu nas vistas nos circuitos nacionais com o Nissan GT-R GT3 e quer voltar a ser um dos principais protagonistas já em 2019, no novo Open de Portugal de Velocidade, uma competição que se estreia no próximo fim de semana, no Estoril, e que terá diferentes tipos de carros em pista, o que constituirá atrativo para a nova competição.

“Estamos agora todos focados neste novo desafio, que é o Open de Velocidade, por ser uma abordagem completamente diferente e por isso na expectativa para ver como será este novo campeonato, que tem todas as condições de se impor”, considerou José Correia.

“Como sempre, vamos tentar ser competitivos e discutir os primeiros lugares”, afirmou o piloto de Braga, que em 2018 venceu corridas nas pistas de Braga e de Portimão, depois de se ter destacado na pista em Vila Real e já então a pilotar o Nissan GT-R Nismo GT3.

Segundo Luís Borges, antigo campeão nacional de ralicross e diretor desportivo da Vettra Motorsport, que além de Gabriela Correia e José Correia, tem a supervisão de um outro piloto bracarense Pedro Marques, ao volante de um Seat Leon MK3, “a velocidade já teve vários formatos nos últimos anos que não resultaram e pode ser que este Open seja um modelo mais adequado à nossa realidade e espero que dê certo, vamos preparar três carros no Open, mas há vários carros parados em Portugal que podem correr neste campeonato”.

Sob a supervisão da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e com a promoção a cargo da Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos (ANPAC) o Open de Portugal de Velocidade começa no próximo sábado com a primeira sessão de treinos livres, às 11h20, seguindo-se as duas sessões de treinos cronometrados, a partir das 14h10, com a primeira corrida Sprint do fim de semana marcada para as 17h40 de sábado e duração de 20 minutos, tal como com a segunda corrida, às 12h35 de domingo, dia em que encerrará a prova no Estoril, com a corrida de Endurance, a partir das 17h20.