UEFA recorda primeiro golo de Ronaldo na Liga dos Campeões

Depois da exibição galática de Cristiano Ronaldo frente ao Atlético de Madrid, que colocou a Juventus nos quartos de final da Liga dos Campeões, a Vecchia Signora volta a entrar hoje em acção num embate com o Ajax.

Há 12 anos, 10 de abril de 2007, Ronaldo representava o Manchester United quando deu início ao primeiro de 124 golos na Champions que fazem do português o melhor marcador de sempre na competição. A UEFA não deixou passar ao lado este marco na vida de Cristiano Ronaldo e partilhou um vídeo, acompanhado da frase: “O resto é história”.

Recorde o momento:

📅 Cristiano Ronaldo scored his first #UCL goal #OnThisDay in 2007!

⚽️🔝 The rest is history! 🏆🏆🏆🏆🏆 #UCL | @ManUtd pic.twitter.com/d2VZGoUHGQ