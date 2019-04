O dia em que a humanidade vê um buraco negro pela primeira vez | Streaming

Dentro de momentos, esta quarta-feira, as primeiras imagens de um buraco negro - impossível de ver a olho nu - vão ser reveladas em direto, na página da National Science Foundation.

Pela primeira vez será possível ver como é, realmente, um buraco negro, que continua a ser um dos elementos mais misteriosos do Espaço. As imagens que existem resumem-se a ilustrações, baseadas na forma como os imaginamos, mas a equipa de cientistas do projeto Event Horizon Telescope vai mostrar ao mundo, com imagens captadas através de oito telescópios espalhados por vários pontos do globo, como é relamente um buraco negro.

O projeto Telescópio Event Horizont vai também permitir comprovar a Teoria da Relatividade Geral, de Albert Einstein.

Assista em direto no vídeo abaixo.