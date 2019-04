Luciana Abreu fora do novo projeto da SIC

Luciana Abreu iria participar na nova série da SIC, ‘Golpe de Sorte’, mas não gostou do papel que lhe terá sido atribuído e não escondeu esse facto, comentando com alguns colegas.

Esse desagrado deixou-a agora fora do projeto, de acordo com a revista VIP.

Este não é o primeiro desentendimento que Luciana tem com a SIC. Recorde-se que quando a cantora marcou presença no programa ‘Alô Portugal’, disse lamentar que houvesse pessoas dentro da estação que fossem pagas para falar mal dela.

“Nas minhas redes não sinto [críticas]. Sinto no meu canal, na minha SIC, na minha família (…) Há pessoas que se disponibilizam e que vivem para isto (…) para serem comentadores e colocarem defeitos naquilo que faço de livre e espontânea vontade”, comentou.

O regresso de Luciana ao pequeno ecrã ficará assim adiado por mais uns meses. De acordo com a TV Mais, Luciana Abreu irá participar na telenovela ‘Flor de sal’, com estreia marcada para setembro. No entanto, e de acordo com a mesma publicação, o papel que desempenhará nesta produção também não terá sido do agrado da atriz.