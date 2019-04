Mãe entra em coma durante o parto e emociona-se ao conhecer o filho meses depois

Uma mãe entrou em coma durante o parto, que foi feito de cesariana. Só acordou cinco meses depois, altura em que viu o filho pela primeira vez.

Nur Fadilla, de 28 anos, teve que ser sujeita a uma cesariana no hospital Kota Bharu, na Malásia, depois de em novembro os medicos terem tentado induzir o parto por três vezes, de acordo com o The Sun Best.

Durante os procedimentos a mulher sofreu algumas complicações de saúde e foi colocada em coma, situação em que se manteve até agora.

Uma prima a Nur, contou ao jornal que "o coração dela recomeçou a bater depois do bebé nascer, mas devido à falta de oxigénio no cérebro, entrou em coma".

Os médicos conseguiram salvar a vida da mãe e do bebé.