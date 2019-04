Julianna Margulies queixa-se de salário baixo e recusa participar em série

A série de sucesso The Good Wife tem um spin off, mas não contará com a participação de Julianna Margulies.

A atriz recusou a proposta de salário, justificando que a quantia era baixa e injusta para o seu trabalho.

Julianna Margulies fez então uma contraproposta à CBS, que no entanto não foi aceite produtora.

"Os responsáveis pela série tinham encontrado uma boa forma de voltar a introduzir a minha personagem, uma história que duraria três episódios. Estava muito animada com a ideia mas a CBS recusou-se a pagar o que eu pedi", contou.

"Queria ser paga da maneira que mereço e queria impor-me pela igualdade salarial", acrescentou.

Sublinhe-se que a interpretação de Alicia Florrick, a personagem central da série, feita Julianna Margulies valeu-lhe dois Emmys.