Madonna compra herdade no Alentejo

Madonna vai comprar uma propriedade no Alentejo. A herdade situa-se na zona de Gavião, no distrito de Portalegre e, de acordo com o Jornal de Notícias, já pertenceu ao empresário Miguel Paes do Amaral.

O mesmo jornal escreve que a propriedade tem um palacete e um espaço enorme para Madonna poder andar a cavalo.

Recorde-se que a cantora norte-americana, desde que se instalou em Portugal, já fez questão de mostrar como adora esta zona do nosso país e, muitas vezes, partilhou fotografias a passear pelo Alentejo.