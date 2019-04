Estudo revela que mulheres ficam mais saudáveis e aliviadas quando se tornam viúvas

Estudo foi realizado pela Universidade de Pádua, em Itália, e indica também que as mulheres lidam melhor com a perda do companheiro do que os homens.

A investigação, levada a cabo pela Universidade de Pádua, em Itália, revela que, quando os homens ficam viúvos, sofrem mais consequências negativas do que as mulheres uma vez que, na maioria dos casos, são mais dependentes delas.

Já as mulheres parecem ficar mais saudáveis e aliviadas.

De acordo com uma das investigadoras do estudo, Caterina Trevisan, a presença da esposa na vida dos homens traz-lhes vários benefícios, por exemplo, por causa da realização das tarefas domésticas e cuidados com a saúde. Por outro lado, as mulheres estão "mais propensas a sentirem-se mais stressadas, sobrecarregadas e ansiosas e acharem seu papel restritivo e frustrante".

O estudo foi realizado ao longo de quatro anos e analisou 2000 idosos: 733 homens e 1.154 mulheres.

"Como as mulheres geralmente têm uma expectativa de vida mais longa do que os homens, as mulheres casadas também podem sofrer os efeitos da sobrecarga do cuidador, já que muitas vezes se dedicam a cuidar do marido mais tarde", disse a responsável do estudo ao Telegraph.