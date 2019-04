Aos 40 anos, Nowitzki anuncia final da carreira

Dirk Nowitzki anunciou o final da carreira após ter marcado 30 pontos na vitória dos Dallas Mavericks sobre os Phoenix Suns, por 120-109.

Foi a última partida do alemão em Dallas, despedindo-se em definitivo na deslocação ao reduto dos San Antonio Spurs, esta quinta-feira.

Aos 40 anos, e 21 épocas depois, o alemão termina a carreira como o sexto melhor marcador da história da NBA e como o único europeu a conquistar o prémio MVP (2007).

