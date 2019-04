AKDN renova apoio a Plataforma de apoio a estudantes Sírios que estão em Portugal

A Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) juntou-se à Plataforma Global de Apoio a Estudantes Sírios, com o objetivo de dar assistência aos estudantes sírios que chegam a Portugal para prosseguir os estudos académicos.

A assinatura do memorando aconteceu esta quarta-feira, em Lisboa, na presença do ex-Presidente da República Portuguesa e fundador desta Plataforma Global, Jorge Sampaio, do Presidente do Comité Nacional da FOCUS, Munir Ahmad, e do Representante Diplomático de Sua Alteza o Aga Khan em Portugal Nazim Ahmad.

O memorando permite assim manter o espírito da colaboração entre a Rede Aga Khan e a Plataforma Global que já em 2015 permitiu o acolhimento de estudantes sírios nas universidades portuguesas, garantindo-lhes apoio durante a permanência em Portugal.