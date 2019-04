Shawn Mendes mostra-se desagrado com comentários feitos acerca da sua orientação sexual

Numa recente entrevista ao The Guardian, o cantor Shawn Mendes confessou que não gosta de ouvir boatos de que é gay.

O cantor fez questão de dizer que considera esses boatos ofensivos. “Magoa-me. Fico zangado quando as pessoas acham que sabem coisas sobre mim, porque penso naqueles que não têm o mesmo sistema de apoio que eu e em como essas coisas as devem afetar a eles”, começou por dizer.

“Foi por isso que fiquei tão zangado. As pessoas não compreendem que, quando dizem uma estupidez qualquer sobre mim, podem magoar outras pessoas, também. Pessoas que podem não estar a falar, mas estão a ouvir”, explicou ainda.

Recorde-se que no final de 2017, o artista publicou uma história no Snapchat, onde referia que não era homossexual e que ninguém teria nada a ver com esse assunto: “Antes de mais nada, não sou gay. Depois, não devia ser importante se sou ou deixo de ser”.