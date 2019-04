“Os paparazzi vão cada vez mais longe para atormentar as pessoas que querem fotografar”

Scarlett Johansson, à saída do estúdio de televisão onde promovia o seu filme Os Vingadores, falou à imprensa e mostrou-se revoltada com um assunto que toca a muitos outros artistas: a perseguição por parte dos paparazzi.

A atriz fez questão de deixar um alerta para os perigos que podem vir com este tipo de situações, uma vez que considera que os paparazzi já colocaram a vida de várias pessoas em perigo, tendo recordado um dos momentos que ainda está bem presente na sociedade.

“Os paparazzi vão cada vez mais longe para perseguir e atormentar as pessoas que querem fotografar. Mesmo depois da trágica morte da princesa Diana, as leis nunca foram alteradas para proteger os alvos dos paparazzi (…) muitos deles têm antecedentes criminais e realizam atos criminosos para conseguirem as suas fotografias", disse a atriz.

Depois de sair do programa de Jimmy Kimmel, Scarlett Johansson contou que foi perseguida por cinco carros cheios de homens, que colocaram “outros motoristas e pedestres em risco para”.