PSD e CDS entregaram listas no Tribunal Constitucional para as Europeias

Primeiro-ministro e cabeça de lista às eleições de 26 de maio do PS, Pedro Marques, foram os alvos das críticas.

O presidente do PSD, Rui Rio, entregou esta quarta-feira a lista oficial às eleições europeias de 26 de maio no Tribunal Constitucional, ao lado de Paulo Rangel, e considerou a lista socialista como frágil.

Para o líder do PSD “quem está a fazer a campanha é o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, e não tanto os candidatos do PS”.

O presidente do PSD admitiu ainda que as eleições europeias podem ter “uma componente interna”,ou seja uma leitura para as eleições legislativas, mas “ninguém vai pôr o Governo na rua” nas eleições de 26 de maio.

Moção de censura

Esta quarta-feira também o CDS entregou a sua lista no Tribunal Constitucional e o eurodeputado Nuno Melo pediu, ao contrário do PSD, “uma moção de censura” ao Governo nas eleições europeias.

O eurodeputado Nuno Melo disse ainda que o primeiro-ministro está a “esconder” o cabeça de lista. “Vi o Dr. Pedro Marques em jogos de futebol, já vi o Dr.. Pedro Marques no Carnaval de Loulé, nunca consegui ver o Dr. Pedro Marques sentado numa mesa ao meu lado a debater. Cada um dá relevo ao que entende”, disse Nuno Melo aos jornalistas.