Esta quarta-feira, uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de um atropelamento no IC17, no sentido Camarate, na zona de Frielas, Loures.

De acordo com o Correio da Manhã, que cita fonte do CDOS de Lisboa, no local estão 12 operacionais acompanhados por cinco veículos.

A mesma fonte indicou ainda que o alerta às autoridades para o acidente foi dado pelas 20h55 e que o trânsito esteve condicionado durante um tempo.