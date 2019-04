Colisão no IC8 provoca seis feridos

Seis jovens ficaram feridos, três deles com gravidade, durante a madrugada desta quinta-feira, devido à colisão entre dois carros no IC8, em Pousios, no distrito de Leiria.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, citado pelo Notícias ao Minuto, todas as vítimas têm entre 20 e 30 anos.

Os três feridos graves foram transportados para o Hospital de Coimbra e os restantes para o Hospital de Pombal.

O alerta do acidente foi dado às 3h30. No local estiveram 22 operacionais, apoiados por 11 veículos dos Bombeiros de Pombal, INEM e GNR.

O acidente cortou o IC8 nos dois sentidos durante a madrugada, mas a circulação regressou à normalidade pelas 7h15 desta manhã.